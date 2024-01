Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : rechute de -3% sous 34,5E, surveiller 34,3E information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Renault rechute de -3% sous 34,5E et se rapproche d'un palier de soutien situé vers 34,3E (22/11/2023).

La cassure de cette zone risque de préfigurer un retracement du plancher des 32E du 26 octobre dernier... et la tendance haussière moyen terme serait alors compromise.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.90%