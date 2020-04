Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : recentrage en Chine sur les VE et les VU Cercle Finance • 14/04/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - Renault annonce sa nouvelle stratégie pour le marché chinois, fondée sur un recentrage de ses activités locales sur deux principaux piliers, à savoir les véhicules électriques (VE) et les véhicules utilitaires (VU). Le VU, porté par Renault Brilliance Jinbei Automotive, s'appuiera sur le patrimoine de Jinbei et le savoir-faire de Renault, tandis que le VE sera développé à travers les deux coentreprises eGT New Energy Automotive et Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle. Dans ce cadre, le constructeur automobile français transfèrera sa participation dans Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) à Dongfeng Motor Corporation. DRAC cessera ses activités liées à la marque Renault.

