Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : rebondit vers 18,7E Cercle Finance • 11/05/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Renault s'offre un rebond spectaculaire vers 18,7E mais le titre demeure prisonnier d'un corridor 15,8/19,8E: il s'agit plutôt d'un biseau qui se referme avec des bornes situées à 17 puis 19,5E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.91%