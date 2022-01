Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : rebondit sur 32,1E, teste 33,8E information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 11:06









(CercleFinance.com) - Renault rebondit sur 32,1E (base du canal de consolidation latéral inauguré le 5 janvier): le titre teste 33,8E et se rapproche du sommet du corridor (34,5E).

Une sortie par le haut ou par le bas validerait 2 objectifs pas très éloignés en terme d'écart absolu (36,5 ou 30,4E) et qui ne changent rien fondamentalement puisque Renault s'inscrit depuis mi-juillet au sein d'un plus large corridor 28/35E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.86%