Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : rebondit sur 30E, vers un re-test des 33E ? information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - Renault rebondit sur 30E et s'achemine vers un re-test des 33E : le titre évolue au sein d'un 'flag' 30/33E.

Une 'sortie par le haut' ne devra pas être considérée comme le coup d'envoi d'un rallye vers 36E car une grosse résistance oblique unissant les 3 derniers sommets (16/08, 16/09, 20/10) s'opposera à une avancée vers 33,5E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.83%