Renault : rebond en 'V' sur 29,83E, prend +5% vers 32,95E

(CercleFinance.com) - Renault rebondit de +5% vers 32,95E, ce qui semble confirmer une reprise en 'V' sur 29,83E: le 1er objectif serait donc 34E, résistance oblique baissière moyen terme, ex-support du 30 juin dernier.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.86%