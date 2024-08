Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: rebond en direction des 42 E information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 11:49









(CercleFinance.com) - Renault tente de refaire surface après son incursion sous 42E : le cours remonte vers 41,4E avec un gain ce matin de près de 4%.



Le titre pourrait désormais profiter d'un rebond en direction des 46,5/46,8E. Les prochaines résistances sont les 50,4E/50,6E.





Valeurs associées RENAULT 41,52 EUR Euronext Paris +4,01%