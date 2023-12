Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : pullback vers 37,5E, du soutien à 36E information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Renault vient de culminer au contact des 40E et subit un pullback vers 37,5E, avec au passage l'ouverture d'un 'gap' sous 38,39E.

Le titre semble bien parti pour revenir s'appuyer sur un beau palier de soutien aisément identifiable vers 36E.





