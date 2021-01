Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : pullback sur 35,5E Cercle Finance • 11/01/2021 à 12:13









(CercleFinance.com) - Renault subit un pullback jusque sur 35,5E, enfonçant un petit support situé vers 35,75E (plancher du 31/12/2020): il faut surveiller le seuil des 35,1E (plancher des 11 et 21/12) car son enfoncement pourrait préfigurer une glissade vers 32,48, le 'gap' resté béant depuis le 25/11. Symétriquement un 'gap' resté béant à 38,77E depuis le 22 janvier a bien failli être comblé le 8 janvier (culmination à 38,7E).

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.28%