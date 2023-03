Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : pullback sous les 41,5E information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 14:35









(CercleFinance.com) - Renault amorce un pullback sous les 41,5E et se rapproche d'un test du support court terme des 50,60E des 22 et 24 février.

En cas de rupture, une glissade vers 36,5E (plancher du 19 et 20 janvier) s'enclencherait.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.33%