Renault : pullback sous les 35E, surveiller 33E Cercle Finance • 20/04/2021 à 17:34









(CercleFinance.com) - Renault accélère son pullback sous les 35E (plancher du 13 avril) et valide un signal négatif qui serait définitivement confirmé sous 33E (plancher du 25 janvier) avec l'ex-'gap' des 29,17E en ligne de mire puis 26,35E, l'ex-zénith du 8 juin 2020.

