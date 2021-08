Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : pullback sous 32E, support 2E plus bas. information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Renault amorce un pullback sous 32E (plancher du 30/07 mais également des 13 et 21 mai) et retrouverait du soutien au niveau du support des 29,85E du 19/07.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.17%