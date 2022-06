Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : pullback sous 24E, les 23,2E en vue information fournie par Cercle Finance • 16/06/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - Les ventes d'automobiles en Europe a chuté de -11,2% en mai en Europe et Renault subit un pullback sur 24E: la cassure des 24,25E semble préfigurer une glissade au contact d'un support oblique moyen terme qui gravite vers 23,2E, le suivant étant le palier des 22E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -6.26%