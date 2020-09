Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : pullback sous 21,7E Cercle Finance • 30/09/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Renault enchaine une 2ème séance de repli et poursuit son pullback sous 21,7E, ce qui efface les gains du 25 au 28/09. Une rechute sur 20,88E semble probable et ce sera le support à préserver, au risque de retomber dans la zone des 20E

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.89%