Renault : protocole d'accord avec le chinois Geely en Asie

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec le constructeur automobile chinois Geely visant à établir de 'nouvelles formes' de partenariats. Cette coopération - qui portera initialement sur la Chine et la Corée du Sud - prévoit la mise en commun leurs des ressources et des technologies des deux groupes. L'objectif, selon Renault et Geely, consiste à mettre l'accent sur les véhicules hybrides à destination des marchés asiatiques, qui sont aujourd'hui en pleine croissance. En Chine, les deux partenaires ont prévu de commercialiser ensemble des véhicules hybrides sous la marque Renault. En Corée du Sud, l'accord vise à explorer la localisation de la production de modèles sur la base des plateformes hybrides dérivées de 'Lynk&Co', la technologie de Geely, à destination des marchés locaux. Cet accord intervient alors que Geely dit désormais privilégier une stratégie de mise en 'open source', c'est-à-dire un accès libre et gratuit, de l'architecture de ses voitures.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.92%