Renault promet 3.000 emplois à Flins, arrêt confirmé de l'assemblage

PARIS, 25 novembre (Reuters) - Renault RENA.PA a confirmé mercredi son intention d'arrêter l'assemblage de véhicules neufs dans son usine de Flins (Yvelines) et de fermer son site de recyclage d'organes mécaniques de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), créant à la place la première usine européenne d'économie circulaire dédiée à la mobilité. Le nouveau site, dénommé "Re-Factory", accueillera progressivement à Flins entre 2021 et 2024 les activités de Choisy ainsi que des activités de démantèlement de voitures et de reconditionnement de batteries électriques. Il pourrait employer plus de 3.000 personnes d'ici 2030. Cet effectif traduirait une hausse si l'on se base sur le nombre actuel de postes en CDI - 2.400 à Flins et environ 260 à Choisy - mais une forte baisse si l'on ajoute les 1.400 intérimaires actuellement employés à Flins, d'où sort le best-seller électrique du groupe, la Zoé. Cette transformation s'inscrit dans le plan de restructuration drastique engagé par le nouveau directeur général Luca de Meo afin d'endiguer les lourdes pertes qu'accuse le constructeur au losange. La dernière fermeture d'une usine d'assemblage en France remontait à fin 2013 avec l'arrêt de la production dans l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.28%