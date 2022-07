Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: profite de plusieurs analyses positives information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de près de 1,6%. Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Renault, mais abaisse son objectif de cours de 55 à 41 euros, dans le sillage d'une réduction de 31% de sa séquence de BPA estimés pour 2022-24 avant la publication semestrielle, le 29 juillet.



Outre sa réduction d'estimations, le broker justifie l'abaissement de son objectif de cours par une diminution des multiples sectoriels de valorisation, et surtout par l'impact de la sortie du constructeur automobile français de Russie.



'Avec les scénarios de récession qui se profilent, l'exécution devrait être mise à l'épreuve', prévient Stifel, qui voit toutefois une dynamique positive pour le dossier dans les mois à venir, pointant notamment la journée investisseurs prévue cet automne.



Jefferies indique également être à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 40 E.



' Hors Russie, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 20,7 milliards d'euros pour le 1er semestre (dont Autos: 19,2 milliards d'euros) avec un EBIT de 600 millions d'euros (dont 40 millions d'euros pour Autos) Indique le bureau d'analyses.



Jefferies estime que la déconsolidation de la Russie devrait améliorer la dette nette de 500 millions d'euros.





