Renault: profitabilité fortement améliorée en 2022

(CercleFinance.com) - Renault Group revendique pour 2022 une amélioration significative de sa profitabilité, avec un résultat net des activités poursuivies à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 1,1 milliard, et une marge opérationnelle de l'automobile à 3,3%.



Au niveau du groupe, la marge opérationnelle s'est améliorée de 2,8 points à 5,6%, à comparer à une perspective financière 'supérieure à 5%', pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,4% à 46,4 milliards.



Le free cash-flow opérationnel de l'automobile a atteint un niveau record à 2,1 milliards d'euros (incluant 800 millions d'euros de dividende de Mobilize Financial Services), en hausse de 1,2 milliard par rapport à 2021.



Un dividende de 0,25 euro par action sera proposé à l'AG du 11 mai. Pour 2023, Renault vise une marge opérationnelle groupe supérieure ou égale à 6%, ainsi qu'un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur ou égal à deux milliards d'euros.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.43%