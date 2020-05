Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-Production suspendue à Sandouville après une décision de justice Reuters • 07/05/2020 à 19:31









PARIS, 7 mai (Reuters) - Renault RENA.PA a suspendu jeudi la production de son usine de Sandouville (Seine-Maritime) après une décision de justice critiquant les modalités de présentation des mesures sanitaires renforcées mises en place par le constructeur automobile dans le cadre de la panédmie de coronavirus. "Nous avons pris connaissance de la décision du Tribunal du Havre du 7 mai concernant le site de Sandouville, et à la suite de la procédure en référé portée par la CGT Sandouville le 24 avril 2020. L'activité de l'usine de Sandouville est arrêtée depuis le jeudi 7 mai après-midi et jusqu'à nouvel ordre", a dit à Reuters une porte-parole de Renault, confirmant ainsi des informations de l'AFP. Elle a ajouté que le groupe entendait faire appel d'une décision de justice qui ne remet pas en cause le référentiel sanitaire présenté le 7 avril aux représentants du personnel mais qui porte principalement sur la procédure de présentation des mesures sanitaires aux syndicats. L'usine, qui employait l'an dernier environ 1.900 personnes, avait été la deuxième usine française de Renault à reprendre une activité partielle fin avril. A l'arrêt depuis mi-mars à cause de l'épidémie de coronavirus, le site produit le Renault Trafic et des dérivés du fourgon pour Fiat et Nissan. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.05%