Renault : prise de participation dans heycar Group

information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Renault Group et sa filiale RCI Bank and Services, spécialisée dans le financement et les services automobiles, ont acquis une participation pour entrer au capital de Mobility Trader Holding GmbH (heycar Group) et contribuer au développement de la plateforme heycar en Europe et de son lancement en France. Détenue à sa création par Volkswagen AG et Daimler, heycar est une plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion, lancée en Allemagne en 2017 en coopération avec VAPS, l'association des concessionnaires allemands. Depuis, la plateforme a été lancée au Royaume-Uni (2019) puis en Espagne (2020) et heycar propose désormais près de 380 000 véhicules sur quelque 5000 sites. Renault estime que cette acquisition renforcera donc sa présence dans l'écosystème du véhicule d'occasion à travers une expérience digitale de qualité. Le Losange compte contribuer au développement de la plateforme en France en apportant au projet le fonds de commerce de Carizy, la start-up française leader de l'intermédiation C2C.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.32%