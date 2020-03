Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : presque toutes les usines à l'arrêt Cercle Finance • 30/03/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Renault informe que, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire de Covid-19, toutes ses usines sont désormais à l'arrêt, à l'exception des usines en Chine et en Corée du Sud qui ont repris leur activité ou sont en cours de reprise. Le constructeur automobile prévoit de 'relancer les activités de production dans les pays concernés dès que les conditions le permettront et mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour répondre efficacement à la demande commerciale'.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.24%