Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: présentera en juin la 'Rafale' son futur SUV coupé information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 09:50









(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé hier le patronyme de son futur SUV coupé haut de gamme: Rafale. Il vient compléter la famille de modèles à motorisation E-Tech hybride basés sur la plateforme CMF-CD.



Après l'Austral (SUV 5 places) et l'Espace, (grand SUV 5 et 7 places), Rafale est annoncé comme 'le nouveau fleuron de la gamme Renault' et renforcera donc l'offensive du Losange dans le segment D.



Nouveau Renault Rafale sera présenté en première mondiale au 54eSalon International de l'Aéronautique et de l'Espace au Bourget le 18 juin prochain.







Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.71%