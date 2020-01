Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : présente un nouveau moteur pour Dacia Cercle Finance • 09/01/2020 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jeudi que Dacia présente, au salon de l'auto de Bruxelles, un nouveau moteur bi-carburation essence et GPL, le TCe 100 ECO-G. Présenté au Salon de Bruxelles sur Duster, il sera disponible également prochainement sur Sandero, Sandero Stepway, Logan et Logan MCV. Ce moteur améliore les performances tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2. 'Face au défi de la transition énergétique, Dacia propose une offre GPL simple et économique, qui améliore la consommation et les émissions de CO2. Cette solution est en cohérence avec l'esprit de fiabilité et d'accessibilité de la marque Dacia, et contribue à l'engagement pris par le Groupe Renault de diminuer son empreinte carbone monde de 25% en 2022 par rapport à 2010', commente Mihai Bordeanu, Directeur Marketing Dacia.

