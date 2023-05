Renault: présente son Nouvel Espace information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 17:17

(CercleFinance.com) - Renault dévoile aujourd'hui son Nouvel Espace, le nouveau grand voyageur 5 ou 7 places. Ce dernier renforce la grande offensive du Losange sur les segments C et D.



Ce Nouvel Espace prend l'allure d'un SUV avec 'un design athlétique et élégant, empreint de sportivité en finition Esprit Alpine', dixit le constructeur.



Renault affirme que ce grand voyageur reste le modèle le plus habitable de la gamme Renault.



Par ailleurs plus compact en dimensions extérieures et plus léger de 215 kilos par rapport à son prédécesseur, il est équipé d'une motorisation E-Tech full hybrid de 200 ch présentée comme 'ultra efficiente'.



Sa faible consommation normée de carburant (4,6L / 100 km) permet une autonomie jusqu'à 1 100 kilomètres avec un plein, sans recharge, assure le Losange.