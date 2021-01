Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : présente son nouveau SUV, le Kiger Cercle Finance • 28/01/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - Renault présente le Kiger, son nouveau SUV compact. Conçu en Inde et tout d'abord destiné à ce marché, le Kiger devrait par la suite être commercialisé à l'international, assure le Losange. Accessible et doté de cinq places, ce SUV de moins de 4 mètres complète ainsi l'offre de Renault en Inde, auprès deKwid, de Duster et deTriber.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.45%