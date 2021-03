Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : présente Limited, sa gamme suréquipée Cercle Finance • 08/03/2021 à 15:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion des journées portes ouvertes du 11 au 15 mars, Renault présente sa gamme suréquipée, baptisée Limited. Cette série 'qui fait rimer style et suréquipement' sera disponible sur Twingo, Clio,ZOE,Megane Berline,Kadjar,Scenic, GrandScenicet Talisman, annonce le Losange.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.24%