Renault: présente le nouveau SUV Renault Austral information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 15:07

(CercleFinance.com) - Renault renouvelle son offre dans la catégorie des SUV avec un modèle ambitieux : Nouveau Renault Austral.



Ce nouveau SUV poursuit l'offensive sur ce segment, dans la tradition des ' voitures à vivre ', avec une approche résolument moderne. Celle de la ' Nouvelle Vague ' visant à faire de la marque une référence en matière de technologie, d'énergie propre et de services.



Nouvel Austral affiche un design extérieur athlétique et technologique qui reprend tous les codes des SUV.



Il propose également une nouvelle version du système E-TECH ' Full Hybrid ', à la fois plus puissante et plus efficiente, et deux motorisations essence ' Mild Hybrid ' 48V et 12V.



En France, les commandes de Nouveau Renault Austral sont ouvertes depuis septembre 2022. Les livraisons débuteront à partir de décembre 2022.



' Doté d'un des meilleurs systèmes d'info-divertissement et du moteur hybride le plus efficient au monde, Nouvel Austral permet à Renault de renouveler son offre de SUV dans le segment C ', annonce Luca de Meo, directeur général de Renault.