Renault: présente le Nouveau Renault Rafale

(CercleFinance.com) - Renault présente son nouveau modèle, le Nouveau Rafale, dans le cadre son opération de reconquête du segment D.



Le Losange précise que le Nouveau Renault Rafale est le premier véhicule de série entièrement dessiné selon le nouveau langage formel initié depuis l'arrivée de Gilles Vidal à la tête du Design Renault.



Nouveau Renault Rafale est présenté comme porteur d'une connectivité à la pointe du progrès, avec une motorisation E-Tech full hybrid 200 ch.



'Nouveau Renault Rafale sera l'objet de développements technologiques ultérieurs qui le placeront au coeur de l'univers automobile de haute performance avec un nouveau moteur E-Tech 4x4300 ch', indique le constructeur.



Nouveau Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 ch sera commercialisé au printemps 2024.



'Nouveau Renault Rafale, véhicule central de la Renaulution, symbolise notre montée en gamme et notre légitimité à s'adresser à toutes les clientèles', indique Renault.





