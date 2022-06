Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Renault: présente la ZOE Model Year 2022 Gris Schiste information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 11:59

(CercleFinance.com) - Renault ZOE est désormais disponible dans de nouvelles finitions pour son Model Year 2022 et d'une nouvelle teinte Gris Schiste. ZOE est la voiture électrique la plus vendue en Europe au cours de la dernière décennie, avec près de 380 000 unités vendues à fin mai 2022.



Avec le Model Year 2022, ZOE se décline en 3 versions : equilibre, evolution, iconic.



Dès la finition equilibre, le véhicule est équipé de l'AEBS (advanced emergency braking system) et du chargeur 22 kW AC, qui permet à ZOE de se charger jusqu'à trois fois plus vite que ses concurrents les plus proches.



Le niveau de finition evolution est équipé de série du système de reconnaissance des panneaux de signalisation, de l'alerte de franchissement de ligne et de l'assistance au maintien dans la voie.



La nouvelle version haut de gamme iconic est dotée en particulier de nouvelles jantes 17 pouces grises agrémentées d'un accent de couleur warm titanium.