Renault: présente la 'Symbioz' sur le segment C

(CercleFinance.com) - Renault présente la Symbioz, héritière des 'voitures à vivre familiales' telles que la R16 ou l'Espace.



Le Losange présente Symbioz comme 'un véhicule polyvalent qui intègre le meilleur des technologies du segment C de Renault', offrant 'compacité et habitabilité pour répondre aux besoins de tous'.



Symbioz se positionne entre Captur et Austral. Long de 4,41 m, ce nouveau modèle complète la branche E-Tech 'hybride' déjà composée d'Arkana (4,57 m) et d'Austral (4,51 m), en complément de la branche E-Tech 'électrique' avec Mégane et Scénic E-Tech electric.



Renault assure que ce véhicule conforte sa 'cohérence stratégique'.



' Jamais une voiture n'a aussi bien mérité son nom ! Symbioz tire le meilleur des derniers modèles de la gamme Renault et le combine avec notre ADN des voitures à vivre', a commenté Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault.





