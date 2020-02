Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : présente la nouvelle Talisman Cercle Finance • 26/02/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault présente ce mercredi la version restylée de sa Talisman, qui permet au modèle d''affirmer son style et de renforcer son attractivité', selon le constructeur. 'Nouvelle Talisman bénéficie des dernières générations de moteurs essence et Diesel de la gamme Renault répondant aux normes WLTP. Ces moteurs sont à la fois plus sobres et plus performants. Respectueux de l'environnement, les blocs essence TCe sont dotés d'un filtre à particules tandis que les blocs Diesel Blue dCi sont équipés de la technologie de dépollution SCR (Selective Catalytic Reduction) avec système d'injection AdBlue', indique Renault. La Nouvelle Renault Talisman sera commercialisée à partir de juin 2020.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.22%