Renault: présente l'Alpine Alpenglow et son moteur hydrogène

(CercleFinance.com) - Renault présente aujourd'hui, sur le circuit de Spa Francorchamps (Belgique), le premier prototype roulant de son Alpine Alpenglow Hy4.



Equipé d'un moteur thermique à hydrogène, le bolide fera ses premiers tours de roues dès demain, à l'occasion de la course d'Endurance des 6 heures de Spa.



Alpenglow est actuellement équipée d'un moteur de développement à 4 cylindres, une étape de travail avant la présentation d'un tout nouveau moteur V6 spécifiquement conçu pour être alimenté en hydrogène, entièrement développé par Alpine.



Ce dernier sera dévoilé à bord d'une deuxième version roulante qui sera présentée avant la fin de l'année.







