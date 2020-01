Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : présente 2 véhicules en 1ère mondiale à Bruxelles Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:21









(CercleFinance.com) - Renault dévoile en première mondiale au salon automobile de Bruxelles 2020 les versions hybride et hybride rechargeable de la nouvelle Clio E-TECH 140 ch et de la nouveau Captur E-TECH Plug-in 160 ch. Le Groupe Renault intensifie sa stratégie d'électrification avec une technologie hybride innovante appliquée à deux modèles phares de sa gamme. ' Les ingénieurs de Renault ont développé une solution innovante pour proposer une motorisation hybride E-TECH originale et exclusive, ayant fait l'objet de plus de 150 brevets ' indique le groupe.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.07%