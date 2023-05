Renault: présentation du Master Van H2-TECH en Espagne information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 14:22

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que HYVIA et Plug présenteront ensemble en Espagne le fourgon à hydrogène vert Renault Master Van H2-TECH, à l'occasion d'une série d'événement fin mai et début juin à Barcelone, Saragosse et Madrid.



Pour rappel, le Renault Master Van H2-TECH est le fourgon à hydrogène pour les professionnels. Il est présenté comme un véhicule 'zéro émission avec un temps de recharge de 5 minutes et plus de 400 km d'autonomie'.



Ce fourgon à hydrogène est alimenté par une pile à combustible de 30-kW de Plug, leader mondial des solutions hydrogène.



L'Espagne est un pays stratégique pour les deux marques car très engagé dans la transition énergétique.



'Après nos essais aux Pays-Bas début mai, HYVIA continue d'avancer en Europe et est fière de poursuivre les essais de Renault Master Van H2-TECH en Espagne. Avec notre partenaire Plug, nous mettons tout en oeuvre pour déployer la mobilité hydrogène sur les routes. Ensemble, plus forts !', a commenté Julien Etienne, Directeur Commercial et Marketing - HYVIA.