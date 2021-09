Renault prend une participation au capital d'heycar

(AOF) - Renault Group et sa filiale RCI Bank and Services, spécialisée dans le financement et les services automobiles, ont acquis une participation pour entrer au capital de Mobility Trader Holding GmbH afin de contribuer au développement de la plateforme heycar en Europe et en vue de son lancement en France. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Heycar est une plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion détenue à sa création par Volkswagen et Daimler, lancée en Allemagne (2017) en coopération avec VAPS (Volkswagen und Audi Partnerverband), l'association des concessionnaires allemands.

La plateforme est déjà opérationnelle au Royaume-Uni (2019) et en Espagne (2020). Représentant un grand nombre de concessionnaires de différentes marques sur quelque 5 000 sites avec plus de 380 000 véhicules, elle commercialise en ligne des véhicules d'occasion, vendus par des professionnels à des clients particuliers (B2C).

Dans un marché du véhicule d'occasion en forte croissance et marqué par la digitalisation, cette acquisition renforcera la présence de Renault Group dans l'écosystème du véhicule d'occasion.

RCI Bank and Services proposera des financements et des services adaptés aux spécificités des véhicules d'occasion et aux besoins des clients, pour chaque véhicule mis en ligne par les concessionnaires de Renault Group.

Renault contribuera au développement de la plateforme heycar en France en apportant au projet le fonds de commerce de Carizy, la start-up française leader de l'intermédiation C2C.

Carizy, acquise en 2018 par Renault Group, a connu une forte croissance de ses volumes de vente et viendra compléter l'offre B2C d'heycar pour développer son activité C2C en commençant par le marché français.

La réalisation de cette acquisition est soumise aux conditions normalement applicables à ce type de transaction, notamment la présentation aux conseils d'administration respectifs des parties impliquées, aux instances représentatives du personnel en France conformément à la réglementation française applicable et l'approbation éventuelle des autorités de la concurrence compétentes.

Elle devrait être réalisée au cours du quatrième trimestre 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.