Renault : prend la route de la mobilité hydrogène verte

(CercleFinance.com) - Renault présente HYVIA, 'la nouvelle voie vers la mobilité hydrogène verte', via un écosystème 'complet et unique', assure le constructeur. HYVIA va proposer la production, le stockage et la distribution d'hydrogène vert avec notamment des stations de recharge à hydrogène d'ici fin 2021, au plus près des besoins de ses clients. Par ailleurs, plusieurs véhicules utilitaires légers à pile à combustible seront proposés d'ici la fin de l'année comme le Master Van H2-TECH, un fourgon de 12 m3 avec 500 km d'autonomie, le Master Châssis Cab H2-TECH, de 19m3 et 250 km d'autonomie, ou encore le Master Citybus H2-TECH, un minibus urbain pour le transport de 15 personnes, avec une autonomie d'environ 300 km. S'appuyant sur les forces et les compétences de Renault Group et Plug Power, HYVIA est implantée en France sur quatre sites et assemblera d'ici fin 2021 les piles à combustible et les stations de recharge à hydrogène dans l'usine de Flins. Son offre sera proposée à travers toute l'Europe, précise Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -5.43%