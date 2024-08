Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: premières livraisons du Symbioz en septembre information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi que la livraison des premiers exemplaires du Symbioz, son nouveau véhicule familial polyvalent, était prévue à partir du début du mois de septembre.



Ce modèle compact, censé s'inscrire dans l'héritage des 'voitures à vivre' familiales de l'histoire de la marque au losange, se positionne entre le Captur et l'Austral, sur le 'segment C' très recherché des voitures moyennes. qui représente 39% de part du marché européen.



Dans un communiqué, Renault rappelle avoir lancé, dès 2021, une grande offensive produit sur les segments C et D avec la commercialisation d'ici 2025 de sept véhicules, dont Symbioz sur le marché de l'entrée de gamme.



Le véhicule, qui s'adresse à une clientèle familiale mais aussi aux flottes d'entreprises, mesure 4,4 mètre de long pour environ 1,8 mètre de large.



Il est équipé de la motorisation E-Tech hybrid 145 ch qui affiche une consommation de 4,7 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 105 grammes par km, avec une autonomie pouvant atteindre 1.000 kilomètres.



Produit à l'usine de Valladolid, Renault Symbioz - qui est proposé en trois finitions (Techno, Esprit Alpine et Iconic) - avait vu sa commercialisation débuter dans plusieurs pays d'Europe au mois de mai.





