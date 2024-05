Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: premières livraisons du Captur prévues mi-juin information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - Renault a prévu de livrer les premiers exemplaires de son nouveau Captur à partir de la mi-juin, a annoncé mercredi le groupe automobile français actuellement en plein offensive produits.



Ce nouveau SUV urbain, qui se caractérise par une montée en gamme de son design extérieur, fait partie de la dizaine de nouveaux modèles que le constructeur compte lancer cette année, aux côtés par exemple de la voiture familiale Symbioz ou de la version électrique de la R5.



Ce 4X4 de ville, présent sur le segment B, figure aujourd'hui parmi les véhicules les plus vendus sur le marché des SUV urbains en France.



Toujours produit à l'usine de Valladolid, le nouveau Renault Captur va être disponible en trois finitions (Evolution, Techno et Esprit Alpine) et six motorisations.



Sa commercialisation en Europe a débuté au mois d'avril.



Le véhicule doit être équipé, selon les versions, du système multimédia OpenR Link avec Google intégré, avec Google Maps, Google Assistant et le catalogue Google Play permettant d'accéder à plus de 50 applications.



Depuis son lancement il y a 10 ans, le Captur s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires dans 90 pays à travers le monde.





