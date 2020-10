Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : premières images des futurs véhicules électriques Cercle Finance • 12/10/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault a dévoilé ce lundi de nouvelles images de la future berline électrique du groupe, ainsi que de la Spring, la future Dacia électrique. Les deux véhicules seront présentés lors de l'événement Renault eWays du 15 au 23 octobre 2020, dédié à la mobilité électrique d'aujourd'hui et de demain.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.83%