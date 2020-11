Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : poursuit sa recovery vers 28,2E Cercle Finance • 10/11/2020 à 21:34









(CercleFinance.com) - Renault poursuit sa recovery (amorcée vers 20,8E) vers 28,2E : cela fait +35% repris et le titre efface coup sur coup la résistance des 25,6E des 23/07 et 06/09 puis des 26,5E du 9 juin. C'est un signal potentiellement décisif (attention car la récente cassure des 21E était également à surveiller) qui pourrait préfigurer le comblement du 'gap' des 31,32E du 21 février. Le principal 'gap' de rupture long terme demeure béant sous 38,77E et date du 22 janvier... mais dans un 1er temps, Renault vient de s'offrir un potentiel de +5E jusque vers 30,5E, qui devrait se prolonger vers 31,32E

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.83%