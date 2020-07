Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : poursuit sa chute après sa perte semestriel Cercle Finance • 31/07/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre chute de -5% ce matin après avoir perdu -9,2% hier. Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 26,7 E (contre 28 E). Les analystes estiment que le titre a franchi un moment délicat (-9,2% hier) avec la publication de pertes part du groupe au 1er semestre 2020 historiques de -7,2MdsE, amplifiées par Nissan dont la contribution est de -4,8MdsE. ' C'est dire que, hors Nissan, le résultat net de Renault est voisin de -2,5MdsE avec un EBITA de -1,2MdE et un EBIT de -2MdsE. Le FCF de -6,3MdsE pousse la dette financière à 5MdsE ' indique Invest Securities. ' Sans guidance chiffrée pour 2020 et dans l'attente des détails de la stratégie ' De Meo ' avec toutefois quelques pistes dévoilées sur les marques, les moteurs et le ' footprint ', nos BNA 2020/22e confirment le redressement mais sont abaissés, intégrant la faible visibilité T4 2020 et les perspectives du marché Auto 2021/22 plus faibles ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.27%