RENAULT poursuit le déploiement de Zity à Paris

(AOF) - Renault poursuit le déploiement opérationnel à Paris du service d'autopartage Zity. Une flotte de 500 Renault Zoe 100% électriques sera ainsi proposée à partir du 20 mai en libre-service aux parisiens. La mise en service de cette offre avait été annoncée au mois de mars mais suspendue en raison des mesures de confinement.

" Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et de défis environnementaux majeurs, nous sommes d'autant plus convaincus de l'intérêt de proposer aux Parisiens une solution de mobilité complémentaire respectant un protocole sanitaire strict : à la fois électrique, en libre-service, mais aussi accessible et plus durable pour contribuer à lutter contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique ", a commenté Gilles Normand, Directeur division véhicules électriques et services de mobilités du groupe Renault.

