Renault : pourrait revenir un Chine avec sa marque Alpine

(CercleFinance.com) - Renault Souhaiterait revenir en Chine par le biais de sa marque Alpine indique ce matin Les Echos. Le groupe cherche un moyen pour faire son retour sur le premier marché mondial de l'automobile mais va chercher à se différencier dans son offre en limitant les coûts. Le choix d'Alpine pour se concentrer sur le segment haut de gamme est la solution la plus sérieuse indique Les Echos. ' Alpine pourrait donc être la clé en visant une clientèle haut de gamme dans les grands centres urbains ' indique Aurel BGC. L'offensive commerciale ne débuterait pas avant 2024, le temps d'étoffer la gamme de la marque rapporte le bureau d'études.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.49%