Renault pourrait perdre 500 000 véhicules en 2021 à cause de la pénurie de puces

(AOF) - Renault a réalisé un chiffre d'affaires de 8,987 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, en repli de 13,4% sur un an. Ceci, alors que les ventes mondiales de véhicules ont baissé de 22,3%. Le portefeuille de commandes du groupe en Europe à fin septembre est à un niveau record depuis 15 ans et représente 2,8 mois de ventes. Le constructeur estime sa perte de production liée au manque de composants pour le troisième trimestre à environ 170 000 unités. En dépit d’une visibilité réduite pour le quatrième trimestre, il anticipe ainsi une perte proche de 500 000 véhicules sur l’année.

