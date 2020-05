Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : plusieurs usines menacées selon Le Canard Enchaîné Cercle Finance • 20/05/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - Selon des informations parues dans Le Canard Enchaîné, le groupe Renault envisagerait de fermer quatre sites en France, dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros qui serait annoncé le 29 mai. Selon l'hebdomadaire, les usines de Choisy-le-Roi, Dieppe et des Fonderies de Bretagne seraient concernées en premier. Flins, dans les Yvelines, 'viendra plus tard', selon le Canard. Dans cette dernière, précisent les Échos, la marque au losange pourrait arrêter en effet la production automobile en tant que telle (la ZOE et la Nissan Micra y sont actuellement assemblées), au profit d'autres activités qui lui seraient transférées. Sollicités par différents titres de presse nationaux, ni Renault ni le ministère de l'Économie (rappelons que l'État est le premier actionnaire du groupe) n'ont souhaité faire de commentaire sur ces informations. Au total, ce sont près de 3.600 emplois qui sont menacés : les usines de Flins-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Dieppe et des Fonderies de Bretagne comptent respectivement 2.600, 260, 386 et 385 salariés.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.65%