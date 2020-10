Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : plonge sous 21E, devra absolument préserve 20,8E Cercle Finance • 28/10/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Renault chute de -7,5% vers 20,95E: le comblement du 'gap' des 22,81E du 15 octobre n'a procuré aucun soutien technique et le titre se rapproche très rapidement des 20,80E, le support du 15 au 26 juin puis des 21 septembre et 2 octobre dernier... car en dessous, c'est un peu le désert

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -6.64%