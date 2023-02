Renault : perspectives favorables et retour du dividende

(AOF) - Renault est pratiquement stable à 43,11 euros après la publication de comptes 2022. Le constructeur automobile gagne 37% depuis le 1er janvier 2023, affichant la seconde meilleure performance du CAC 40. Les derniers mois ont été marqués par les rumeurs sur la refondation de l’Alliance avec Nissan, dont les détails ont été présentés la semaine dernière.

Si son résultat net a replongé dans le rouge en raison de sa sortie du marché russe, sa performance opérationnelle s'est améliorée, et le constructeur automobile a fait part de son intention de verser de nouveau un dividende, une pratique interrompue depuis 2019.

Le constructeur automobile a essuyé une perte nette, part du groupe, de 338 millions d'euros contre un profit de 888 millions d'euros en 2021. Son départ de Russie lui a coûté 2,3 milliards d'euros.

Le constructeur a mis en avant le doublement de son taux de marge opérationnelle à 5,6 % du chiffre d'affaires contre 2,8% en 2021, en amélioration de 1,4 milliard d'euros par rapport à 2021. Renault a profité de sa politique commerciale privilégiant la valeur au volume. Il souligne également la progression de 11,4% du chiffre d'affaires du groupe, à 46,4 milliards d'euros.

" Les fondamentaux du groupe ont été assainis en profondeur et nous ne reviendrons pas en arrière " a déclaré le Directeur général, Luca de Meo.

Renault peut ainsi verser de nouveau un dividende, qui s'élèvera à 0,25 euro par action au titre de l'exercice 2022 s'élève à 0,25 euro. Il serait intégralement versé en numéraire et sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires le 11 mai 2023. La date de détachement du dividende est prévue le 17 mai 2023 et sa mise en paiement le 19 mai 2023.

Comme annoncé lors du Capital Market Day, la politique de dividende prévoit une augmentation progressive et disciplinée du taux de distribution jusqu'à 35 % du résultat net – part du groupe, à moyen terme. Pour ce faire, le groupe devra atteindre sa 1ère priorité : le retour à une notation financière " investment grade ".

" Cette performance reflète l'énergie et l'engagement des équipes de Renault Group alors même que nous avons fait face à de forts vents contraires liés à la cession de l'activité en Russie, à la crise des semi-conducteurs et à l'inflation des coûts " a déclaré le CEO groupe, Luca de Meo.

Cette année, le constructeur automobile vise une marge opérationnelle groupe supérieure ou égale à 6 % et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d'euros. Ce dernier avait atteint le niveau record de 2,1 milliards en 2022. Le consensus s'élevait à 5,5% pour la marge opérationnelle. UBS anticipe ainsi un relèvement de 5% à 10% du consensus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes principalement dans les pays suivants : France, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Modèle d’affaires : repositionnement sur les véhicules de taille intermédiaire, sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides et les services flexibles ;

- Capital détenu à 15 % (29,05 % de droits de vote) par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, et à3,61 % (5,88 %) par les salariés, le conseil d’administration de 17membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Bilan renforcé avec une dette nette réduite à 426 M€, les disponibilités atteignant 15,8 Mds€.

Enjeux

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes, dont les objectifs seront mis à jour à l’automne 2022 : résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle de + 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€ / rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes / renaulution : montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique : réseau d’experts, d’innovation labs (Californie, France, Israël), ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données… / partenariats : CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car… / projet NeVeOS d’architecture électronique des véhicules / technologie hybride E-TECH et batteries françaises et décarbonées / fonds d’investissement Renault Venture Kapital et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-up;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde : objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030 via 23 Mds€ d’investissements d’ici 2027 et 5 plateformes communes / économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ;

- Effet mix produit positif pour le chiffre d’affaires avec le lancement de Arkana, Jogger et Mégane Electric ;

- Vers la filialisation des activités électriques et « software », qui seraient introduites en Bourse, et des activités de traction thermique.

Défis

- Impact du manque de semi-conducteurs : perte de 300 000 véhicules en 2022 ;

- Impact de l’inflation des matières premières compensé par la politique commerciale ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : perte nette de 2,3 Mds€ des activités abandonnées mais réduction de la dette ;

- Lancement opérationnel de Mobilize, regroupant les services de mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance, visant 20 % des ventes en 2030 ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires et un triplement , hors impact russe, du bénéfice net au 1 er semestre, objectifs 2022 révisés en hausse : autofinancement opérationnel de + 1,5 Md€ et marge opérationnelle de + 5 %.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.