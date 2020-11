Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : passe en force les 31,3E, prochain objectif 38,77E? Cercle Finance • 23/11/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - Renault ne se contente pas du comblement du 'gap' des 31,32E du 21 février et poursuit au-delà des 32,4E. L'objectif suivant devient le comblement du principal 'gap' de rupture long terme qui demeure béant sous 38,77E et date du 22 janvier.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.89%