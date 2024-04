Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: pas trop tard pour profiter du rebond, dit Barclays information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Renault affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 mardi matin en Bourse de Paris, porté par le relèvement de la recommandation de Barclays, qui juge qu'il n'est pas trop tard pour profiter du rebond du titre.



Peu avant 12h30, le titre du constructeur automobile gagne 1,2%, alors que le CAC abandonne autour de 0,4%, ce qui lui permet de retrouver ainsi de nouveaux plus hauts depuis 2019.



Dans une note diffusée dans la matinée, Barclays indique avoir relevé son conseil à 'surpondérer', contre 'pondération en ligne' jusqu'ici, et avoir porté son objectif de cours de 36 à 60 euros.



S'il reconnaît que le cours de Bourse s'est déjà apprécié de 30% sur le mois écoulé, le bureau d'études souligne que ce redressement s'est fait sur la base de niveaux très bas et estime qu'il n'est pas encore trop tard pour profiter de ce rebond boursier.



De son point de vue, le titre continue d'afficher un potentiel de revalorisation du fait de la dynamique favorable du 'mix' produits, de l'amélioration du flux de trésorerie disponible (FCF) et de la montée en puissance prévue du versement de dividendes.





