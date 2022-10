Renault: participe au lancement du fonds Shift4Good information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 12:57

(CercleFinance.com) - Renault annonce que Shift4Good, le premier fonds mondial de capital-risque indépendant à impact environnemental dédié à la mobilité durable, a réalisé son premier closing à plus de 100 ME pour investir dans des start-ups de la mobilité durable.



Cette opération est réalisée aux côtés de grands partenaires institutionnels et d'entreprises du secteur de la mobilité basés en Europe et en Asie, parmi lesquels Renault Group, le Fonds Européen d'Investissement (FEI) dans le cadre du nouveau programme d'investissement européen InvestEU et Bpifrance.



Shift4Good se focalise sur la mobilité durable et l'économie circulaire, avec un objectif de levée de 300 ME.



Le fonds compte investir dans une trentaine de start-ups dans les cinq prochaines années en Séries A et B, aux deux-tiers dans l'Union Européenne et pour un tiers dans le reste du monde, particulièrement en Asie du Sud-Est.



Les deux premiers investissements seront annoncés dans les prochains jours.



' Renault Group est particulièrement heureux de contribuer au lancement du fonds Shift4Good. Ensemble, nous permettrons à des entrepreneurs de réussir, en s'appuyant sur des investisseurs corporate, sur un vasteréseau d'experts et de partenaires, dans un écosystème collaboratif et de s'attaquer ainsi, grâce à des solutions audacieuses, au défi climatique ', a commenté LucJulia, Directeur Scientifique de Renault Group.